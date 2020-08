Coronavirus in Umbria, 19 nuovi positivi. In quattro giorni 76 casi

23 agosto 2020 a

Sono 19 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Umbria. Il dato è stato reso noto dalla Regione nel dashboard consultabile online in cui vengono aggiornati tutti i dati relativi all'infezione. In particolare, oltre al dato dei nuovi positivi, si può vedere che il numero degli attualmente positivi è salito fino a 165. In soli quattro giorni sono stati registrati 76 nuovi casi di positivi. L'unica nota positiva riguarda il nuovo guarito e la persona in meno ricoverata negli ospedali umbri. Quanto al resto, aumentano anche le persone in isolamento: oggi sono 1.455 mentre ieri erano 1.428. I tamponi eseguiti sono stati oltre 1.200.