Covid, operatrice del centro estivo di Perugia: "Mai stata in Grecia, non so come mi sono contagiata". Negativi i primi test su bimbi e genitori

“Non sono mai stata in vacanza in Grecia e non so da chi ho preso il Covid. Però so che al primo mal di testa, mentre ero al lavoro nel centro estivo, sono andata a casa e ho detto al mio responsabile che non stavo bene, anche se la mattina quando sono entrata al lavoro non avevo la febbre. Poi mi sono sottoposta al tampone e sono risultata positiva”. A parlare è la giovane di Pila che si trova in isolamento dopo aver scoperto di essere positiva all'infezione da Coronavirus e che, appunto, non ha effettuato alcuna vacanza all'estero. Nell'edizione di ieri del Corriere dell'Umbria è stato scritto che aveva era rientrata dalla Grecia perché appreso dalle autorità sanitarie preposte. “Come tutti – racconta la giovane – ho fatto qualche giorno di ferie a luglio, ma in Italia, e poi sono stata sempre qui, facendo una vita normale, come tutti e anzi facendo attenzione a rispettare tutte le misure di sicurezza proprio perché lavoro a stretto contatto con i bambini”. Da un primo giro di tamponi, oltre ai familiari della ragazza (che comunque hanno una sintomatologia molto lieve), non risulterebbero altri positivi, soprattutto tra i bambini che frequentano il centro e i loro genitori. Inoltre il centro estivo risulta essere stato organizzato in maniera molto scrupolosa, a compartimenti stagni, con piccoli gruppi di ragazzini che stanno sempre con uno stesso operatore. C'è la misurazione della temperatura più volte al giorno e vengono adottate diverse misure di sicurezza come il lavaggio frequente delle mani e la mascherina. Le attività sono inoltre effettuate solo all'aria aperta. Ad ogni modo verrà effettuato un secondo giro di controllo prima di sancire l'auspicato via libera. “Appena mia figlia ha avuto un sintomo anche non specifico ho insistito per il tampone, perché non volevano farglielo fare. Ma proprio perché lavora con i bambini ho insistito alle prime linee di febbre. Se non avessi fatto questa procedura davvero avremmo potuto avere una zona rossa, perché mia figlia ha avuto pochissimi sintomi e poi magari sarebbe tornata al lavoro. Io non ne avevo proprio nessuno e sarei andata al lavoro e ovunque. Ho allertato subito tutte le persone che conosco e ho fatto mettere tutti in isolamento. Qualche genitore dei bambini ci ha ringraziato per la tempestività con cui ho gestito questa cosa. Non si sa come ci siamo contagiati e ce l'abbiamo tutti in famiglia, forse è in giro, ed è anche più preoccupante. Se tutti facessero come noi e dicessero la verità forse il Covid verrebbe fermato".