Terni: ragazza di 24 anni scala per sette volte in bici la salita del Terminillo

Sara Mazzorana ha superato la sfida "Everesting", creando le stesse condizioni chilometriche dell'ascesa in cima all'Everest. Insieme a lei il marscianese Daniele Rellini

Simona Maggi 23 agosto 2020

“Concentrazione, forza di volontà e Daniele Rellini, mio compagno di scalata e amico, mi hanno aiutata affinché raggiungessi l'obiettivo: quello di salire e scendere in sella alla bici per sette volte consecutive il Terminillo. Una sfida personale che ti fa sentire felice perché di fatto ogni volta metti alla prova te stessa, i tuoi limiti mentali e fisici”.

Queste le parole di Sara Mazzorana, 24 anni, di Terni, che con Daniele Rellini, di Marsciano, ha centrato l'obiettivo della sfida denominata Everesting che non prevede premi, ma solo una soddisfazione personale. La competizione sta nella sfida di riprodurre, quanto meno dal punto di vista dei chilometri e in questo caso della... ascesa, percorsi come quello che consente di salire in cima all’Everest, ovvero uno dei monti più alti del mondo.

Nel caso di Sara e Daniele scalando il Terminillo hanno raggiunto il dislivello di 8.848 metri, proprio quanto è l'altezza dell'Everest. Una sfida che è durata 14 ore e 11 minuti e che ha reso soddisfatta Sara, già pronta alle prossime sfide. Sara e Daniele sono partiti alle 3 e 30 della mattina da Lisciano e conclusa la sfida alle 18,30.

“All’ultima salita del Terminillo – continua Sara – non mi sentivo più le gambe, non sapevo più come stare seduta sulla sella della bici, ma la forza di volontà e Daniele vicino, che mi diceva come posso aiutarti, mi hanno fatto raggiungere l'obiettivo. Alla fine ero sfinita, ma mi sono sentita soddisfatta del fatto che c’ero riuscita. Ed ora guardo avanti e al 30 agosto 2020 per la sfida in mountain bike che disputerò a Plan de Corones per la KronplatzKing”.

Sara ama tantissimo la bici e quando si allena in vista di una gara arriva a percorrere 700/800 chilometri a settimana. Basti pensare che solo venerdì 21 agosto 2020 ha percorso 150 chilometri.

“La passione – conclude Sara – per la bici ed in particolare per la mountain bike è iniziata tre anni e mezzo fa. Da quel giorno non mi sono più fermata e di soddisfazioni ne ho avute parecchie come ad esempio quello di aver vinto, lo scorso anno, il Sellaronda Hero. Anche l'incontro con Daniele è stato importante perché mi sprona sempre a fare meglio. Lui è davvero un grande, di chilometri in bici ogni volta che esce ne fa tantissimi. Durante il periodo di lockdown mi sono allenata in casa con i rulli. In poche parole attacchi la bici su questi rulli e viene simulato un percorso con varie difficoltà, ma non è la stessa cosa come allenarsi su strada con difficoltà del tipo asfalto sconnesso o buche o altro ancora. Durante il lockdown sono riuscita ad allenarmi sui rulli una volta per 4 ore, percorrendo 200 chilometri”.

Ora entrambi sono concentrati per le nuove sfide perché anche Daniele Rellini il 28 agosto 2020 parteciperà alla UltraApuane.