Terni, assegnato dal Comune l'appalto per i lavori al parco di Cardeto: cantiere a metà settembre

Il parco di Cardeto, a Terni, rivedrà a breve le ruspe in funzione.

Entro l’estate del 2021 potrebbero finalmente aprirsi i cancelli al pubblico. Passaggio fondamentale nell’annosa vicenda del parco cittadino intitolato a Bruno Galigani, chiuso dal 22 marzo del 2013, la delibera appena pubblicata, con cui il Comune di Terni ha assegnato l’appalto a una ditta di Melfi, scelta tra le 169 che avevano partecipato alla gara, poi ridotte a 15. Ditta che i tecnici di Palazzo Spada giudicano ‘solida’ e affidabile’, e di questi tempi non è poco.

Riparte dunque il cantiere che porterà al completamento del parco: la ripresa dei lavori dovrebbe avvenire intorno alla metà di settembre. Di fatto, tecnicamente parlando, devono trascorrere 35 giorni dalla pubblicazione della determina, il tempo fissato dalla legge per eventuali ricorsi. Dopodiché si passerà alla firma del contratto che lascerà a tutti gli effetti il parco in mano alla ditta.

I lavori, finanziati con oltre un milione di euro, riguardano due campi da tennis coperti in sintetico, due campi da tennis scoperti in terra artificiale, un campo da tennis scoperto in erba sintetica, un campo da paddle, la pista bmx, spogliatoi e servizi igienici per atleti, istruttori e giudici, tribune per 313 spettatori nel campo calcio a 5,

i servizi igienici per il pubblico, il locale primo soccorso atleti, i locali tecnici, depositi e magazzini, gli impianti tecnologici e le sistemazioni generali. Con la somma risparmiata grazie al ribasso per l’appalto sarà finanziato il secondo lotto che prevede interventi di arredo e di sistemazione del verde, oltre che di completamento delle opere per gli impianti sportivi.

“Un altro obiettivo raggiunto e un altro impegno rispettato – commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Benedetta Salvati -. Insieme al cantiere del PalaTerni e ai diversi cantieri stradali aperti in queste settimane, possiamo dire che l’estate 2020 è molto intensa sul fronte dei lavori pubblici. La procedura va avanti, così come resta ferma l’intenzione da parte nostra di sistemare questa situazione e di restituire alla città il parco del quartiere Cardeto chiuso e abbandonato da troppi anni”.

La somma necessaria per il primo lotto dei lavori è coperta in buona parte tramite l’accensione di un mutuo da 900mila euro con il Credito Sportivo e per la parte restante 139.402,43 con l’utilizzo delle somme derivanti dall’escussione della polizza fidejussoria definitiva in seguito alla risoluzione della precedente concessione.

Per quel che riguarda poi il secondo lotto che vedrà in particolare la sistemazione della palazzina destinata a ristorante/bar, nel prossimo programma delle opere pubbliche verranno definite le modalità di copertura delle spese, l’intenzione del Comune è quella di valutare la possibilità di effettuare l’intervento anche con l’apporto di capitali privati.