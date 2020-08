Coronavirus, tornano liberi 60 frati ad Assisi: 14 restano in osservazione

Fra.Mar. 23 agosto 2020 a

Tornano liberi 60, tra frati e novizi, del Sacro Convento di Assisi dopo aver avuto il doppio tampone negativo. I religiosi erano stati messi in quarantena dopo i primi casi di otto positivi tra i novizi. Erano circa un centinaio nella struttura senza poter avere contatti con il mondo esterno. Ne restano ancora 14 in isolamento, alcuni hanno sintomi lievi, mentre ne sono guariti altri sei. Intanto il bilancio regionale ieri ha portato la quota di attualmente positivi a 147 persone. Solo nelle ultime 48 ore sono stati registrati 18 nuovi positivi, il giorno prima erano stati addirittura 22. Numeri che, indubbiamente, fanno tornare alla mente i periodi, ben più drammatici, di marzo e aprile quando in un giorno si avevano anche 90 casi nuovi. Nell’aggiornamento di ieri, la Regione ha dato conto anche di due nuovi ricoveri, per fortuna nessuno in terapia intensiva. E se da una parte non c’è stato nessun nuovo guarito, sono invece aumentati gli isolati che arrivano a 1.428. Nella giornata di venerdì sono stati eseguiti oltre 1.300 esami. L’attività sanitaria territoriale in questi giorni in cui si continuano ad isolare e mappare i contatti dei positivi è molto frenetica. Tanto che ci sono stati anche spostamenti di personale per prestare supporto.