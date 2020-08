Coronavirus, francese positiva in un agriturismo a San Venanzo: struttura in quarantena

23 agosto 2020 a

Una turista francese ospite di un agriturismo a San Venanzo è risultata positiva all’infezione da Coronavirus. La donna è stata ricoverata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia perché ha manifestato dei sintomi. Immediatamente sono scattate tutte le contro misure del caso: titolari, dipendenti e ospiti della struttura ricettiva sono stati messi in isolamento. Si tratta di 4 nuclei familiari. Per tutti loro sono in corso di effettuazione i tamponi per verificare se vi siano altri casi di positività. Nella pagina Facebook del Comune di San Venanzo si invita tutti i cittadini ad osservare distanziamento e usare dispositivi di protezione personale.