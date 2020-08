Perugia, malori per il caldo: 10 anziani cadono e riportano fratture

23 agosto 2020 a

Sono state una decina ieri le persone anziane, finite al pronto soccorso per essersi procurate delle fratture, principalmente agli arti. Secondo quanto fa sapere il direttore responsabile del Pronto Soccorso, professor Paolo Groff, le fratture sono state causate, nella praticamente totalità dei casi, dal caldo. Ovvero, gli anziani hanno avuto degli importanti cali di pressione che hanno provocato mancamenti e cadute. Di lì, le fratture. Agli arti inferiori e superiori. In tutto una decina, tutti finiti ricoverati al Santa Maria della Misericordia. In tutto, nella giornata di ieri, sono stati una quindicina gli anziani che hanno fatto accesso all’ospedale per malori collegati al caldo.