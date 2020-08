Sorpreso in auto a Terni con la marijuana, in casa anche eroina e crack: arrestato

Blitz della Volante nell'ambito dei controlli predisposti dal questore Massucci per la movida sicura

Lotta al traffico di droga, la polizia arresta a Terni uno spacciatore.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli disposti dal questore, Roberto Massucci, per la prevenzione in particolare dello spaccio, con il progetto per la movida sicura “#divertiAMOci”, che vede coinvolto anche il Comune e gli stessi commercianti del centro, e non solo.

Così la sera di venerdì 21 agosto 2020, nell’immediata periferia della città, una Volante ha fermato un’auto a bordo della quale c’era un uomo di 53 anni.

All’interno della macchina nascondeva un etto di marijuana, destinata ad essere spacciata.

Nella sua abitazione, poi, gli agenti hanno trovato e sequestrato anche un ulteriore quantitativo di circa 16 grammi tra cocaina e crack.

Nella tarda mattinata di sabato 23 agosto 2020 il Tribunale di Terni ha convalidato l’arresto e, nell’ordinare la scarcerazione del 53enne, ha però contestualmente applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentarsi negli uffici di polizia giudiziaria.