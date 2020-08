Coronavirus in Umbria, 18 nuovi casi nelle ultime 24 ore

22 agosto 2020 a

Sono 18 i nuovi casi di persone positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Umbria. Il dato viene reso noto dalla Regione Umbria attraverso il dashboard in cui vengono registrate tutte le variazioni quotidiane. Al momento dunque gli attualmente positivi nel cuore verde sono 147, contro i 129 di ieri. In tutto, dall'inizio della pandemia, i contagiati in Umbria sono 1.620. Crescono anche i ricoverati, nelle ultime 24 ne sono stati registrati due in più facendo salire il dato fino a 13 persone. Solo una - dato invariato - è in terapia intensiva. Sono invece in iusolamento 1.428 persone, 17 in più di 48 ore fa. Nella giornata di ieri sono stati inoltre eseguiti oltre 1.300 tamponi.