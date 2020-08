Belen Rodriguez lancia messaggi, ma l'ultima foto su Instagram scatena gli haters

22 agosto 2020 a

Una foto della mano in primo piano con tanto di anello in bella vista. L'ultimo scatto su Instagram di Belen Rodriguez ha scatenato un autentico putiferio tra i followers della showgirl argentina. In molti hanno pensato infatti a una frecciata all'ex Stefano De Martino, visto che l'anello potrebbe essere quello regalatole da Andrea Iannone, suo ex fidanzato ai tempi di una delle crisi avute con il marito.

Oppure si tratta di un nuovo brillante che le è stato donato da uno dei flirt attribuiti a Belen negli ultimi tempi, In molti tuttavia hanno pensato a una frecciatina nei confronti di De Martino e così gli haters si sono letteralmente scatenati. Ma la bella argentina sembra infischiarsene e andare avanti per la sua strada.