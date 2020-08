Narni in lutto per la morte a soli 33 anni di Andrea Nicola. Il ricordo dei terzieri e della Corsa all'Anello

L'omaggio commosso di Fraporta, dell'associazione che organizza la rievocazione, di Mezule e del sindaco, Francesco De Rebotti

Lutto a Narni per la morte di Andrea Nicola Lunetti, scomparso a soli 33 anni.

La Corsa all'Anello lo ha ricordato con la foto che vedete in alto, mentre veste i colori del suo terziere, Fraporta.

"Caro amico, te ne sei andato così - scrive l'associazione che organizza la rievocazione storica - in un anno a dir poco 'disgraziato' ma resta quanto abbiamo vissuto insieme e la gioia per quei colori, il rosso e il blu, che hai onorato lungo il tragitto che abbiamo fatto insieme, e che ti ricorderanno da qui all’eternità. Un abbraccio a te, e un pensiero alla tua famiglia. Ciao Andrea Nicola, la Corsa all'Anello non ti dimenticherà mai".

Poche parole, ma dense di commozione, anche da parte del sindaco, Francesco De Rebotti: "Non c'è buongiorno. C'è solo dolore e tristezza. Ciao bello".

L'addio via social è arrivato anche dal suo terziere Fraporta: " Non sappiamo cosa succederà, ma sappiamo cosa ci resterà nel cuore. Ciao Faraó"

E anche da Mezule: "Con il cuore in gola, ciao splendido fraportano".