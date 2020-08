A piedi sui binari per ritrovare lo smartphone caduto dal treno: recupera il telefono ma arriva la multa

22 agosto 2020 a

Per recuperare lo smartphone caduto dal treno non ha esitato a ripercorrere i binari a ritroso, ma alla fine - pur avendo recuperato il telefono - non è riuscito a evitare una multa salata . E 'questa, in sintesi, l'avventura che ha visto protagonista un 40enne in viaggio su un treno regionale partito da Roma e diretto a Perugia .

Poco prima di arrivare a Foligno , l'uomo è andato in bagno dove il telefonino gli è caduto dalle mani cadendo sui binari. A quel punto, una volta in stazione, si è incamminato lungo i binari nella direzione inversa alla marcia del treno per ritrovare lo smartphone, che ha effettivamente individuato e recuperato. Nel frattempo, però, la sua presenza ai margini della linea ferrata con i treni in transito è stata notata da un macchinista, che ha immediatamente avvertito la polizia ferroviaria di Foligno. Il 40enne è stato intercettato e accompagnato in stazione, dove ha dovuto fare i conti con la multa che dalla questura di Perugia definiscono "salata", di entità molto vicina al valore del telefono prima perso e poi ritrovato.