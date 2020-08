Perugia, alcol proibito a Fontivegge: 8 multe

22 agosto 2020 a

Otto persone sono state multate dagli agenti della polizia locale di Perugia perché beccate a consumare alcolici in luogo pubblico nonostante l’ordinanza emessa dal sindaco che vieta proprio questo. Sono stati gli agenti della polizia locale, ieri pomeriggio, ad effettuare dei controlli nell'area di Fontivegge. In particolare sono stati gli agenti del nucleo di sicurezza urbana insieme agli operatori della viabilità e del nucleo decentrato di Fontivegge ad accertare 8 violazioni all'ordinanza che vieta appunto di detenere alcolici nell’area.

Le multe sono state effettuate nei confronti di uomini di nazionalità rumena, polacca, italiana , equadoregna e africana.

Per uno di essi è stato emesso anche un Daspo per ubriachezza molesta. I trasgressori si trovavano in piazza Vittorio Veneto e nei pressi di un’attività commerciale in via del Macello.