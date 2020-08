Narni, altre due donne positive al Covid. Ordinanza del sindaco: "Mascherine obbligatorie"

De Rebotti individua le vie del centro e dello scalo nelle quali occorrerà necessariamente indossare i presidi di protezione, dalle 18 alle 6 del mattino, fino al 7 settembre 2020

21 agosto 2020 a

a

a

Altre due donne, residenti a Narni, sono risultate positive al Covid.

L'annuncio arriva dal sindaco, Francesco De Rebotti, che spiega come si tratti di due contagi "legati strettamente al primo caso, in uno dei due dello stesso ambito famigliare".

De Rebotti spiega che ora le donne "saranno sottoposte ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questi casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti. La situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari".

Vista la recrudescenza dei contagi di questi ultimi giorni, De Rebotti ha quindi emanato un'ordinanza che individua "gli spazi pubblici del territorio comunale nei quali è certamente necessario usare protezioni delle vie respiratorie negli orari e nel periodo indicati nell'ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020".

Nel dettaglio, con decorrenza dal 21 agosto 2020, fino al 7 settembre 2020, dalle 18 alle 6 del mattino, è fatto obbligo di indossare le mascherine in queste zone:

NARNI Centro: Storico Percorsi meccanizzati di risalita dal Parcheggio del Suffragio al Centro Storico; Piazza Garibaldi; Via dell’Arco Romano; Vicolo Belvedere; Piazza Cavour; Via Garibaldi; Piazza dei Priori; Piazza Marconi; Via Valeriani; Via Mazzini; Giardini di San Bernardo;

NARNI Scalo: Via Tuderte; 3 Piazza De Filippo; Viale della Stazione; Via delle Rose; Piazza Rossellini;