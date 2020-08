Covid, ecco i sei pit stop dove fare il tampone

21 agosto 2020 a

Sono attive da venerdì 21 agosto in Umbria sei postazioni in cui effettuare tamponi per diagnosticare l’eventuale infezione da Covid 19 direttamente senza scendere dalla propria auto, obbligatori per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. “Una procedura rapida ed efficace, che abbiamo già sperimentato con successo per la prevenzione del diffondersi del contagio”. Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto. Le postazioni di esecuzione dei tamponi all’aperto a cui accedere con la propria auto, sono a Perugia (Poliambulatorio piazzale Europa), Marsciano (Parcheggio Casa della Salute), Città di Castello (parcheggio Centro di Salute), Terni (sede Asl Umbria 2), Foligno (sede Croce Bianca) e Orvieto (ospedale Orvieto-Tendostruttura). Ci si può recare in una delle sei postazioni oggi e domani dalle 8 alle 20. “Effettuare il tampone – ha concluso l’assessore – è obbligatorio e la non osservanza comporta una sanzione da 400 a 3.000 euro”.