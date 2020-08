Magione, il sindaco Chiodini annuncia la riapertura del ristorante Faliero

21 agosto 2020 a

"Riapre Faliero: nessun altro positivo rilevato dai tamponi. Buona torta al testo a tutti!" L'annuncio è del sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, che alle 15.45 di venerdì 21 agosto ha postato sul suo profilo facebook la notizia relativa alla riapertura del popolare ristorante chiuso giovedì dopo che era stata trovata positiva al Covid una delle addette alla cucina. "Nessun altro contagio trovato tra i colleghi della persona positiva nei giorni scorsi - scrive Chiodini - tutti negativi i numerosi tamponi effettuati in queste ore alle persone dello staff del ristorante Faliero-La Maria. Da oggi pomeriggio la struttura potrà regolarmente riaprire. I risultati dei controlli svolti dalla Usl Umbria 1 sono stati trasmessi al Comune che ha provveduto a revocare l'ordinanza di sospensione dell'attività. I contatti stretti di caso dovranno comunque rimanere in isolamento per almeno una settimana", conclude il sindaco di Magione.