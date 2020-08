Orvieto, l'annuncio del sindaco Tardani: "Mio figlio positivo al Coronavirus"

Il contagio durante una vacanza in Sardegna, poi è rientrato in provincia di Varese, dove vive. Rintracciati tutti i contatti

Il figlio del sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, è risultato positivo al test per il Coronavirus.

E' stata la stessa prima cittadina ad annunciarlo, nel pomeriggio di venerdì 21 agosto 2020, attraverso un messaggio via Facebook con il quale ha voluto lanciare un ulteriore appello, soprattutto ai giovani, a mantenere al massimo livello la soglia di attenzione contro il rischio contagio.

"Voglio condividere con voi una questione personale ma che ritengo importante che voi sappiate - ha detto il sindaco -. Mio figlio, di ritorno da una vacanza in Sardegna, è purtroppo risultato positivo al Coronavirus".

"Sta bene - ha proseguito il sindaco - in questo momento si trova nella sua casa in provincia di Varese, dove vive e lavora, Non è rientrato per niente ad Orvieto, ma dalla Sardegna direttamente nel nord Italia. Con l'Asl abbiamo rintracciato tutti i contatti che lui ha avuto durante la vacanza, alcuni di questi sono già sottoposti a tampone e sono risultati fortunatamente negativi, altri sono in corso di accertamento".

Tardani ha voluto condividere la notizia per richiamare soprattutto i giovani "alla massima attenzione e all'uso di quelle misure utili ad evitare il propagarsi del virus".