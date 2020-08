Coronavirus, in Umbria 70 nuovi casi in una settimana

Fra. Mar. 21 agosto 2020 a

Sono 70 i nuovi positivi in Umbria nell'ultima settimana. In soli sette giorni i contagiati da Coronavirus sono infatti passati da 73 a 129. Nel frattempo infatti 14 persone sono guarite. Sono quindi 1.602 gli umbri che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia. Sul fronte ricoveri i numeri sono ancora molto contenuti: sono 11 le persone ricoverate, di cui una in terapia intensiva. Sono invece aumentati moltissimo i numeri riferiti alle persone in isolamento che, da 835 sono passate a 1.411. Di questi, 55 sono in isolamento contumaciale. Nell'ultima settimana sono stati effettuati 7.513 tamponi. Nella sola giornata di oggi sono emersi 12 nuovi casi di positività.