Perugia, in hotel con la fidanzata ma era ricercato per truffa all'estero: arrestato

21 agosto 2020 a

a

a

Era ricercato nel suo paese di origine per una condanna per truffa. Lo hanno trovato i poliziotti della squadra volante della questura di Perugia in un hotel della città. E' così che un macedone di 43 anni è stato arrestato nei giorni scorsi e portato nel carcere di Capanne. La sua individuazione è stata possibile grazie all'alert che gestisce i flussi degli ospiti degli hotel in costante contatto con la questura. Inserite la generalità è risultato essere destinatario di un mandato di arresto per una misura cautelare internazionale. Di lì sono scattate le manette e l'uomo, che soggiornava in una stanza insieme alla moglie, adesso è a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Deve scontare la pena di un anno e mezzo per una condanna per truffa.