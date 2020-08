Umbro denunciato a Orte, aveva con sé una pistola a gas prima del tappo di sicurezza

21 agosto 2020 a

Un giovane umbro è stato denunciato nel corso dei controlli effettuati dai carabinieri della stazione di Orte e dai colleghi della compagnia di Civita Castellana nell'ambito dei servizi di presidio del territorio disposti all'indomani di una decina di furti messi a segno nel comune di Orte e per i quali il sindaco aveva sollecitato l'intervento delle forze dell'ordine. Nel corso dei controlli, effettuati con l‘obiettivo di individuare eventuali pregiudicati e prevenire i reati di micro criminalità, sono state identificate e controllate 46 persone; a carico di due degli identificati sono state disposte anche delle perquisizioni. A carico dell'uomo proveniente dall’Umbria è scattata la denuncia in quanto trovato senza giustificato motivo in possesso di una pistola a gas perfettamente funzionante e priva di tappo rosso.