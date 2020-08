Scuola, al da Vinci di Umbertide un pianale aggiuntivo alle sedie per mettere zaini e giacchetti

Come si organizza l'istituto ai tempi del Covid

Dove posizionare tutti gli oggetti degli alunni rispettando gli spazi della scuola ai tempi del Coronavirus? Al Campus Leonardo Da Vinci di Umbertide la soluzione è stata già trovata e consiste nel posizionamento di un pianale di appoggio alle seggiole che già sono in uso all'interno della aule dell'istituto. Racconta la dirigente scolastica Franca Burzigotti: “Qualcuno chiedeva come risolvere il problema del posizionamento di zaini e giacchetti in classe rispettando le attuali norme di distanziamento. Nel nostro istituto abbiamo pensato questa semplice soluzione da applicare alle sedie ordinarie”. E anche la spesa non è elevata.