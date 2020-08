Due vocal coach di Perugia nel progetto di Red Canzian (ex Pooh). Saranno referenti per l'Umbria

Marina Rosati 21 agosto 2020 a

Si chiama Hoop Music ed è un progetto artistico nato in seno a Hoop “The Music Circle” ex studio di registrazione dei Pooh, per lanciare nel mondo della canzone giovani talenti. Un mondo dove sono sbarcate anche due perugine: Ausilia Bini e Raffaella Porciatti che sono state selezionate come coach per altri talentuosi cantanti. Direttore artistico del progetto è Red Canzian, componente dello storico gruppo musicale italiano. Direttore didattico è invece Giancarlo Genise, vocal coach di lunga esperienza e volto ormai noto al pubblico televisivo. Il progetto, di respiro nazionale, vuole fornire una formazione completa a giovani aspiranti cantanti, attraverso lezioni individuali condotte, in loco, da vocal coach accuratamente selezionati e l’approfondimento di tutta una serie di altre materie connesse all’ambito musicale, gestite in via telematica dalla sede centrale di Milano. E’ inoltre prevista anche la partecipazione fisica a tre masterclass per un totale di 164 ore di formazione complessiva. Non si tratta, quindi, di una semplice scuola come ce ne sono tante, ma di una realtà unica e altamente qualificata che diventa vero e proprio ponte di collegamento tra la discografia e i ragazzi, i quali, proprio per il fatto che Hoop è anche un’etichetta discografica indipendente e che racchiude al suo interno le più svariate e specializzate professionalità, beneficeranno di una formazione a 360° che consentirà loro di capire come muoversi nel panorama musicale attuale, fornendogli altresì gli strumenti concreti per poterlo fare. Per la provincia di Perugia, Hoop ha dunque scelto le due vocal coach, Ausilia e Raffaella che, oltre a portare avanti le lezioni di canto individuali, saranno le referenti designate per l’Umbria. Seguendo le pagine Instagram e Facebook di Hoop Music e visitando il sito www.hoopmusic.it sarà possibile rimanere aggiornati sul progetto. Per maggiori informazioni e per eventuali iscrizioni occorre invece contattare direttamente le due vocal coach sempre a mezzo social.