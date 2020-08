Narni, si tuffano nel fiume da un ponte e rischiano la vita

20 agosto 2020 a

Ritorna il problema sicurezza alle Mole di Narni e nella zona di Stifone. Se infatti il pericolo relativo alle Mole, che pur non essendo un’area balneabile a causa dei pericoli che derivano dalla diga che rilascia acqua a pressioni molto elevate, continua ad essere frequentata da persone che fanno il bagno indisturbate, ora è stato evidenziato anche un altro problema, quello dei tuffi nella zona del ponte di Stifone. Quotidianamente, stando alla testimonianza di cittadini narnesi e turisti che frequentano la zona, ci sono ragazzi che si gettano in acqua, scavalcando la staccionata del percorso delle Gole del Nera che conduce a Stifone. Un volo di svariati metri sopra a rocce e vegetazione e poi l’impatto con l’acqua del fiume con tanto di fotografie postate sui social network. Un mix pericoloso che ha calamitato l’attenzione del consigliere comunale Sergio Bruschini (Forza Italia), che oltre a puntare ancora una volta il dito contro coloro che fanno il bagno alle Mole e soprattutto contro la mancanza di controlli, mette in luce anche la situazione tuffi, forse ancor più pericolosa.