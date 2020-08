Coronavirus, mascherine e test sulla febbre negli uffici del Servizio idrico di Orvieto

20 agosto 2020 a

Il Servizio idrico integrato comunica la riapertura a partire da lunedì 31 agosto dei front office al pubblico di Orvieto e Fabro ancora chiusi per l’emergenza Covid 19 a seguito delle disposizioni nazionali finalizzate a contenere la diffusione del contagio. Lo sportello di Orvieto effettuerà le aperture nei seguenti giorni e orari: il lunedì dalle 9 alle 12 , il mercoledì dalle 9 e 30 alle 11 e 30 e dalle 13 alle 15 e il giovedì dalle 14 e 30 alle 16. Ai fini della massima sicurezza e del rispetto delle norme anti-contagio, il Servizio idrico integrato ha stabilito anche alcuni criteri per l’accesso alle sedi e la fruizione dei servizi allo sportello. L’ingresso sarà possibile soltanto previa prenotazione che potrà essere richiesta su www.siiato2.it oppure contattando il numero verde 800.093.966. Ad ogni utente verrà misurata preventivamente la temperatura corporea, autorizzando l’entrata solo a chi non presenti febbre (valori oltre 37,5 gradi). Sarà obbligatorio l’uso della mascherina. La riapertura riguarderà anche le sedi del Sii di Narni e Amelia.