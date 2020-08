Coronavirus, altri migranti positivi a Terni

20 agosto 2020 a

Altri otto migranti positivi al Coronavirus a Terni. Sono tutti ospiti del centro d’accoglienza che si trova in via del Leone, nella zona della movida. I migranti sono stati isolati, ma c’è il pericolo di fughe tanto che la struttura è costantemente presidiata dalle forze di polizia. Una pattuglia si dà il turno nell'arco delle 24 ore per vigilare il centro che ospita una ventina di persone. Per ora la situazione è sotto controllo. Mercoledì 19 agosto un operatore della struttura era stato trovato positivo e da lì sono iniziati i test. Si tratta di un nigeriano di 32 anni che lavora anche in un centro semiresidenziale per pazienti psichiatrici nei pressi di Stroncone. Anche in questa struttura sono stati eseguiti tamponi sugli ospiti venuti a contatto con l’immigrato.