Covid, ristorante Faliero chiuso. Ecco cosa è successo. Parla Cristiano Baldoni: "Ci interessa solo la salute di personale e clienti"

"In questo momento quello che ci interessa è assicurare al nostro personale e alla clientela la massima sicurezza sanitaria". A parlare è Cristiano Baldoni titolare del ristorante Faliero Torta de la Maria, insieme al fratello Luca, la madre Maria e il padre, appunto, Faliero. Il locale, nel territorio di Magione, in provincia di Perugia, è chiuso perché una lavoratrice della cucina è risultata positiva al Coronavirus e il Comune ha immediatamente emesso il provvedimento. Occorrono 72 ore (ma forse anche meno) per le verifiche su tutto il personale ed eventualmente su chi ha avuto con lo stesso contatti stretti. A breve sono attesi gli esiti dei primi tamponi. Cristiano spiega che a risultare positiva è stata una donna che lavora in cucina il cui figlio è ricoverato in ospedale e a sua volta è affetto da Covid.

La Usl 1 ha notificato il risultato del tampone a cui si è sottoposta la donna e il comune di Magione ha subito adottato il provvedimento di chiusura. Baldoni però spiega che la signora non ha avuto contatti con la clientela e che nel locale la normativa è stata rispettata alla lettera. "Ovvio che il provvedimento di chiusura non ci faccia piacere - aggiunge Baldoni - ma in questo momento quello che ci interessa è che l'esito dei tamponi sia negativo".