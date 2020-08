Coronavirus, altri due casi positivi a Narni. Scatta l'isolamento obbligatorio

20 agosto 2020 a

Due narnesi sono risultati positivi al Covid 19. Lo ha reso noto giovedì 20 agosto il sindaco, Francesco De Rebotti. "Per i positivi - osserva - la fonte di contagio risulta essere legata strettamente al primo caso emerso nello stesso ambito familiare. Le persone in questione erano già state poste di recente in isolamento domiciliare fiduciario. Ora saranno sottoposti ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questi casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti". La situazione è monitorata continuamente dal sindaco di Narni in stretta collaborazione con i servizi sanitari dell'Usl. "Ai tre cittadini narnesi - conclude De Rebotti - vanno i miei migliori auguri di pronta guarigione. Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le basilari linee di comportamento e precauzioni fin qui adottate".