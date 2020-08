Covid, ristorante Faliero chiuso: positivo addetto cucina. Attesa per il quadro sul personale

20 agosto 2020 a

Il caso positivo di Coronavirus registrato al ristorante Faliero Torta de la Maria di Magione, in provincia di Perugia, ha creato preoccupazione in numerosi frequentatori del noto locale. Nei giorni scorsi, infatti, erano stati tanti i clienti che avevano scelto quello che è uno dei ristoranti più amati della provincia. Stando alle prime notizie, il Covid positivo è un addetto della cucina. Non sembra che abbia avuto intensi contatti con i clienti, ma ovviamente in questi casi scatta l'indagine epidemiologica. E' infatti necessario verificare se si tratti di un solo contagio - come si spera - oppure se ci siano ulteriori casi positivi. Ovviamente il locale è costretto ad interrompere l'attività. Nel giro di tre giorni i risultati dei tamponi al personale consentiranno di avere un quadro più chiaro.