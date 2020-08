MillionDay, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 20 agosto 2020

20 agosto 2020 a

Anche oggi giovedì 20 agosto torna l'appuntamento con MillionDay. Non solo Lotto e SuperEnalotto, dunque, nella caccia alla giocata che può cambiare la vita, ma anche il concorso che in caso di vincita regala "il milione che vorrei". Come al solito anche oggi i numeri sono estratti alle ore 19.

MILLIONDAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI GIOVEDI' 20 AGOSTO 2020

Intanto nella giornata di martedì 18 agosto una nuova vincita è stata registrata a Brescia. Si tratta del 118esimo milionario grazie al concorso di Lottomatica.

I numeri che sono stati estratti nella giornata di mercoledì 19 agosto, invece, sono stati i seguenti: 17 28 37 44 45