Coronavirus in Umbria, 17 nuovi contagi: non accadeva dagli inizi di aprile

Sono 17 i nuovi contagiati in Umbria registrati nelle ultime 24 ore. Il totale alla data del 20 agosto è di 117 attualmente positivi al Covid-19. Sono stati eseguiti 1.527 tamponi e le persone ricoverate in ospedale sono 11, di cui una in terapia intensiva (-1 rispetto al 19 agosto). E' una situazione che non si registrava dagli inizi del mese di aprile e che fa alzare il livello di allerta anche se l'Umbria resta comunque tra la regioni con il minor numero di contagiati. In totale, dall'inizio dell'emergenza, il numero dei contagiati sale a 1580, di cui 1383 clinicamente guariti. Il numero delle vittime è fermo a 80.