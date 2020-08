Umbria, Panicale finisce sul New York Times

20 agosto 2020 a

Il Trasimeno torna a far parlare di sé in tutto il mondo: Panicale finisce sul New York Times grazie a un articolo del fotografo Barry L. Schwartz. All’inizio della pandemia da Coronavirus il NY Times, viste le limitazioni ai viaggi, ha lanciato una nuova rubrica: “The World Through a Lens” (“il mondo attraverso una lente”). I fotoreporter trasportano il lettore in alcuni dei luoghi più belli e intriganti del pianeta, e nel pezzo di questa settimana si parla di Panicale. Schwartz racconta il suo soggiorno del 2017, le bellezze del paese e la vita quotidiana del borgo. Soddisfattissimo il sindaco Cherubini.