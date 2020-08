Terni, traffico rivoluzionato. Senso unico e divieto di sosta in viale Battisti

20 agosto 2020 a

La direzione Lavori Pubblci e Manutenzioni del Comune di Terni fa sapere che stanno per riprendere i lavori di riasfaltatura previsti dal piano quinquennale strade. Da lunedi 24 agosto sarà la volta di viale Cesare Battisti nel tratto da piazza Tacito all'incrocio con viale Oberdan. Per consentire lo svolgimento dei lavori verrà istituito il senso unico su viale Battisti con direzione piazza Tacito-viale Oberdan e divieto di sosta su entrambi i lati. L'intervento di bitumazione si è reso necessario per il recupero funzionale di una delle arterie cittadine più utilizzate, al momento caratterizzata da cedimenti del manto stradale e depressioni pericolose per la sicurezza. Per contenere i disagi al minimo il Comune ha previsto che i lavori si svolgeranno durante la notte.