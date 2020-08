Montecchio da record, festa per i cento anni di nonna Paolina

20 agosto 2020 a

Compie cento anni Paolina Bernarducci, la donna di Montecchio che tutti descrivono come una nonna ancora arzilla e molto attiva. Paolina festeggia i suoi cento anni giovedì 20 agosto con le sue cinque figlie e poi generi, nipoti, pronipoti e altri parenti. Una nipote di nonna Paolina arriverà per l'occasione da Parigi, la città dove vive da due decenni. Purtroppo in epoca di Covid i suoi cento anni non potranno essere festeggiati come voleva la nonna di Montecchio e cioè con l'intero paese. Tante ne ha viste nonna Paolina in questo suo primo secolo di vita. Tra i dispiaceri più grandi c'è stato, 15 anni fa, quello per la perdita del suo amore, Antonio Beco, con cui ha costruito la sua numerosa famiglia, ma lei ha reagito diventando il punto di riferimento per le figlie, i nipoti e pronipoti.