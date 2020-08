Vacanze vip nell'Orvietano per Barbara Chiappini e Giorgio Mastrota

19 agosto 2020 a

Ancora vip in vacanza nell’Orvietano in questa seconda metà del mese di agosto. Il popolare conduttore televisivo, Giorgio Mastrota, è stato avvistato per le vie della città del duomo. Alla libreria Giunti al Punto ha partecipato all’iniziativa benefica che prevede l’acquisto di un libro da donare ai bambini ricoverati in pediatria all’ospedale Santa Maria della Stella. E a Ficulle non è passata inosservata la showgirl Barbara Chiappini, ospite della tenuta Villalonga. A darle il benvenuto il sindaco, Gianluigi Maravalle. Non è la prima volta che Barbara Chiappini sceglie l’Orvietano per un momento di relax. La nota soubrette ha postato le foto della sua vacanza umbra sui social network.