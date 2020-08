Oroscopo del Corriere di giovedì 20 agosto: Cancro, Scorpione e Pesci

Le previsioni dei tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

Oroscopo del Corriere di giovedì 20 agosto 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni dei tre segni zodiacali d'acqua per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

CANCRO

Questo è uno di quei giorni in cui si è in grado di prendere le distanze e di guardare le proprie emozioni in modo più consapevole.

SCORPIONE

Stai attento a non esagerare. Potresti voler raggiungere i tuoi obiettivi con tanta voglia da superare di molto il limite e correre molti rischi.

PESCI

Oggi dedicatevi alla riflessione in serata e stabilite se le vostre azioni sono state il risultato della vostra mente razionale o di stati d'animo fluttuanti.