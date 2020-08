Partita la vendemmia, si prevede una buona qualità

C'è però la questione aperta della scarsità di manodopera per le aziende, con gli stagionali che non possono muoversi dai paesi d'origine per le misure anti Covid.

Vendemmia al via con previsioni positive, soprattutto per quanto riguarda la qualità. A livello di produzione si stimano gli stessi ettolitri di bianco e un calo della produzione 15-20% per le uve a bacca rossa, dovuto prevalentemente ad attacchi tardivi di Oidio. Ad affermarlo è il presidente della sezione vino di Confagricoltura Umbria Niccolò Barberani. In attesa di una vendemmia ancora da decifrare nelle sue prospettive, l’andamento sembra migliore del previsto. Sul piano climatico e vegetativo si preannuncia interessante, dalla raccolta anche anticipata. C’è però la questione aperta della scarsità di manodopera per le aziende, con gli stagionali che non possono muoversi dai paesi d’origine per le misure anti Covid. Stime positive arrivano anche da Coldiretti: “Secondo le previsioni avremo una buona qualità – spiega il presidente Albano Agabiti – e un leggero calo della quantità. Siamo però ottimisti, soprattutto dopo le difficoltà del lockdown con cali di vendite nell’ordine del 30%”.