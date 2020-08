Sfondato vetro distributore automatico di Fontivegge

La macchina collocata in Piazza Vittorio Veneto era già nel mirino dei vandali nei mesi scorsi

A Perugia, Piazza Vittorio Veneto ignoti, la notte scorsa, hanno tentato lo sfondamento del distributore automatico H24. A darne notizia è l’agente notturno, Lorenzo Brunetti, che in un post sulla sua pagina facebook ricorda come lo stesso distributore di bevande calde e snack posto di fronte la stazione di Fontivegge sia stato già in passato oggetto di atti vandalici. “La parete laterale del distributore è in vetro e nonostante sia il punto più critico della struttura - spiega Brunetti - anche in questa occasione ha retto bene l’impatto, forse di calci, evitando l’intrusione”. L’installazione di questo distributore era stata voluta per fornire un minimo di ristoro nelle ore notturne ai passeggeri che aspettano e sostano fuori della stazione, specie nella stagione invernale.