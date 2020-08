Umbria, alla Indelfab in mobilità tutti i 584 lavoratori

20 agosto 2020 a

Una tegola, l’ennesima e tragica sull’ex Merloni. Come fanno sapere Fim, Fiom e Uilm di Ancona, nella giornata di mercoledì 19 agosto le organizzazioni sindacali hanno ricevuto comunicazione dalla direzione aziendale della Indelfab, ex Jp Industries, dell’invio della procedura di mobilità per la totalità dei dipendenti occupati tra Umbria e Marche. Il sito di Colle impiega attualmente circa trecento persone, altrettante quelle occupate a Fabriano. In totale 584 persone. Tutti si trovano da tempo in cassa integrazione a causa della sospensione dell’attiva per Covid. Preoccupazione molto forte a Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Gubbio e Foligno.