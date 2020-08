Terni, immigrato positivo al Covid. Tamponi a tappeto al centro di accoglienza

19 agosto 2020 a

E’ risultato positivo al Coronavirus un operatore del centro di accoglienza di via del Leone, a Terni. Si tratta di un giovane immigrato africano a sua volta ospite della struttura che ospita 18 migranti ed è gestita dall’associazione San Martino. Gli ospiti, già posti in isolamento, e altre sette persone, venute a contatto di recente con il volontario, mercoledì 19 agosto sono stati sottoposti a tamponi da parte dell’Usl. I risultati ancora non si conoscono. Per l’operatore non si è reso necessario il ricovero in ospedale. Del caso si stanno occupando anche la Prefettura e la Questura. I migranti del centro d’accoglienza si trovano in città già da diverso tempo.