Botte e minacce alla compagna, algerino denunciato e rimpatriato dalla polizia

E' stato denunciato per maltrattamenti in famiglia ed espulso dal territorio nazionale un cittadino algerino di 45 anni che, secondo quanto emerso da indagini di polizia, picchiava la compagna ogni giorno. E' stata proprio lei, una donna italiana di 53 anni, a chiedere aiuto alla centrale operativa della polizia di Perugia parlando di botte e minacce.

Poco prima dell’arrivo degli agenti l’uomo, dopo aver chiuso in casa la donna e averle sottratto le chiavi del portone di ingresso, era riuscito a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce.

Arrivati sul posto i poliziotti erano riusciti ad entrare nell’appartamento e a prestare i primi soccorsi alla vittima. La donna ha raccontato della condotta violenta dell'uomo violento e aggressivo anche senza motivo, tanto da definirlo più volte ai poliziotti "mostro".

Gli agenti, convinta la donna a sporgere denuncia, hanno avvio ad approfonditi accertamenti a carico dell’uomo a carico del quale sono emersi numerosi precedenti specifici di polizia anche a danno di un'altra vittima.

Dopo una notte di ricerche, il 45enne è stato rintracciato proprio all’interno dell’appartamento. Una volta accompagnato presso gli Uffici della Questura e approfonditi gli accertamenti foto dattiloscopici a proprio carico, è risultato irregolare sul territorio nazionale.

Terminate le formalità finalizzate a deferire il soggetto all’autorità giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia ed avviate immediatamente le pratiche per l’espulsione, da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura il quale, a seguito di Provvedimento di Espulsione del Prefetto di Perugia, dava esecuzione all’ordine del questore di Perugia, di collocamento presso il CIE – Centro di Identificazione e di Espulsione, accompagnando l’uomo presso il cento di Macomer in Sardegna per il rimpatrio.