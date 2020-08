Covid, quattro nuovi casi in Umbria. Tre i guariti dal contagio, salgono a cento gli attualmente positivi

C'è un nuovo ingresso in terapia intensiva, undici in totale i ricoverati

19 agosto 2020 a

a

a

Quattro nuovi casi di contagio in Umbria. Due sono di Perugia, uno di Bastia Umbra e l'altro di Panicale. Salgono a cento gli attualmente positivi secondo il bollettino fornito da Regione e Protezione civile aggiornato a mercoledì 19 agosto. Sono tre, invece, i guariti. Di questi due sono di Spoleto e uno di Gubbio. Dall'inizio dell'emergenza sono 1.563 i casi di contagio, 1.383 i guariti e 80 i deceduti. I tamponi complessivamente eseguiti sono stati 136.524. Sono invece undici i ricoverati, con un nuovo ingresso in terapia intensiva. Nella mattinata di mercoledì 19 agosto si è tenuta una riunione nella prefettura di Perugia nel corso della quale è stato deciso di incrementare i controlli per il rispetto delle disposizioni anti Covid.