Terni, badante in ospedale per Coronavirus. Paura per quattro anziani

19 agosto 2020

Ha prestato assistenza a quattro anziani la badante albanese di 53 anni, ricoverata da due settimane in ospedale, a Terni, perché contagiata dal Covid 19. La donna era risultata positiva dopo un breve soggiorno in patria. Al ritorno in Italia si erano manifestati i sintomi della malattia. Ora c’è grande preoccupazione tra i familiari degli anziani ternani con cui la badante è stata a contatto in questi giorni. E le autorità sanitarie hanno subito avviato le verifiche del caso. Al momento sono otto i ricoverati per Covid all’ospedale Santa Maria del secondo capoluogo umbro. Gli anziani, assistiti dalla badante, sono stati sottoposti a test per verificare l'eventuale contagio da Coronavirus.