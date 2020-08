Rissa a Castel del Piano, arrestato giovane accoltellatore. E' accusato di tentato omicidio

Per altri due ragazzi, uno di nazionalità tunisina e uno perugino, il giudice ha disposto l'obbligo di rimanere a casa dopo le 21 e di non uscire dal Comune di Perugia

Un ragazzo di 23 anni di origine greca è stato arrestato per tentato omicidio nell'ambito delle indagini sulla rissa in cui, nella notte tra l'8 e il 9 agosto, era stato accoltellato un ragazzo di 20 anni nel parcheggio di un bar di Castel del Piano. L'ordinanza è stata firmata dal gip Natalia Giubilei su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, Mario Formisano, titolare dell'inchiesta. Per altri due giovani, uno di nazionalità tunisina e uno perugino, entrambi ventenni, il giudice ha disposto l'obbligo di rimanere a casa dopo le 21 e di non uscire dal Comune di Perugia. Anche loro avrebbero preso parte alla violenta lite.