Terni, grosso ramo si stacca dall'albero e piomba sui cassonetti accanto alle case

19 agosto 2020

Vigili del fuoco al lavoro, nel corso della mattinata di mercoledì 19 agosto, a Terni. In via Marzabotto un grosso ramo si è staccato da un albero ed è piombato sopra i cassonetti della nettezza urbana. Sono stati alcuni passanti ad accorgersi del fatto e a dare l’allarme al 115. I pompieri, una volta arrivati sul posto, hanno rimosso il grosso ramo e posto in sicurezza tutta l’area dove ci sono numerose auto in sosta accanto ai condomini. Sono stati quindi messi in sicurezza anche gli altri rami che stavano per staccarsi dagli alberi lungo la via. Al momento non si segnalano danni alle cose o alle persone.