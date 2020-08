Umbria, a Panicarola finisce con l'auto nella pista ciclabile: trasportato in ospedale

Subito soccorso il pensionato rimasto coinvolto

Una partenza della centrale dei vigili del fuoco di Perugia è intervenuta nella mattinata di mercoledì 19 agosto per un incidente stradale che si è verificato a Panicarola, frazione di Castiglione del Lago. L'auto è finita lungo il percorso ciclabile del Trasimeno. Il conducente, un pensionato di 70 anni, è stato trasportato in ospedale dall'ambulanza giunta sul posto insieme alle forze dell'ordine.Nessun disagio particolare alla circolazione. Non è il primo incidente che si verifica nella zona anche se per fortuna quasi tutti sono di lieve entità.