Caccia, il tesserino venatorio non è pronto. Arriva la scheda sostitutiva

E' la soluzione temporanea prospettata dalla Regione e concordata con le associazioni umbre

19 agosto 2020 a

a

a

Una scheda sostitutiva al posto dei tesserini venatori, non ancora disponibili. E’ la soluzione temporanea prospettata dalla Regione e concordata con le associazioni venatorie umbre Federcaccia, Libera Caccia, Enalcaccia e Arcicaccia che proprio martedì mattina hanno avuto un colloquio con l’assessore regionale Roberto Morroni in merito al problema della tardiva consegna dei tesserini venatori. Un ritardo che rischiava di causare notevoli disagi e che, stando a quanto riferisce in una nota l’assessore Morroni, sarebbe amputabile al mancato rispetto dei tempi di consegna da parte della tipografia aggiudicataria del servizio di stampa.

Così, per consentire il corretto avvio della stagione venatoria e per ridurre al minimo qualsiasi disagio ai cacciatori umbri, si procederà all’invio di un tesserino provvisorio da utilizzare per i giorni di caccia del mese di settembre, di cui alla lettera C) del calendario venatorio 2020/2021.

Non appena adottati gli atti necessari, il tesserino provvisorio sarà inoltrato direttamente alle associazioni venatorie.