Coronavirus, altri 403 casi in Italia. Gli attualmente positivi oltre i 15mila. Cinque morti

18 agosto 2020 a

a

a

Sono 403 i nuovi casi di Covid registrati ufficialmente in Italia. E' il bollettino del ministero della salute di oggi, 18 agosto. Il totale dall'inizio della pandemia sale dunque a 254.636. Cinque invece i morti che portano il numero dei decessi totali a 35.405. Le vittime sono state registrate in Veneto (2), Piemonte (1), Lazio (1) ed Emilia Romagna (1). Sono 174 le guarigioni nelle ultime 24ore. Il totale diventa quindi 204.142. Gli attualmente positivi tornano sopra 15mila, non accadeva dal 3 luglio (15.089). In aumento i ricoveri: +33 (843 in totale), stabile, infine, il numero dei pazienti in terapia intensiva: 58.