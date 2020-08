Coronavirus: donna di Narni positiva al tampone, ma si è contagiata fuori dal paese

La conferma dal sindaco, Francesco De Rebotti: "In corso la ricostruzione epidemiologica per risalire ad eventuali contatti"

Nuovo caso di positività al Coronavirus da parte di una cittadina narnese.

Ad annunciarlo è il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti.

"E' risultata positiva al Covid 19 con sintomatologia lieve - spiega il primo cittadino - la fonte di contagio risulta di origine esterna al territorio".

"Il soggetto era già stato sottoposto recentemente in isolamento domiciliare fiduciario. Ora sarà sottoposto ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti. La situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari".

De Rebotti rinnova "l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le basilari linee di comportamento e precauzioni fin qui adottate".