Terni: manca sangue all'ospedale Santa Maria, appello alla donazione

L'emergenza riguarda tutti i gruppi sanguigni, ma in particolare lo zero positivo. Basta avere più di 18 anni, pesare almeno 50 kg ed essere in buona salute

18 agosto 2020 a

C’è un’emergenza sangue al Santa Maria di Terni.

“Le scorte – spiegano dall’ospedale - stanno scendendo sotto i livelli di guardia per tutti i gruppi sanguigni e in particolare per lo zero positivo”.

Per evitare che la situazione si aggravi il servizio Immunotrasfusionale fa appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini, invitando sia i donatori periodici sia i nuovi potenziali donatori, cioè qualsiasi maggiorenne in buone condizioni di salute e con peso superiore ai 50 kg, a chiamare l'Avis comunale, la Croce rossa di Terni o di San Gemini o il servizio stesso (dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle 13) per programmare una donazione nei prossimi giorni.

“Come puntualmente avviene nei mesi estivi - spiega Augusto Scaccetti, direttore del servizio Immunotrasfusionale - abbiamo assistito a una accentuata diminuzione delle donazioni proprio nel periodo in cui il fabbisogno cresceva, in quanto l'ospedale ha ripreso tutte le attività. Stiamo utilizzando tutte le misure per evitare gli sprechi, ma non possiamo permetterci di correre rischi mettendo in crisi l'autosufficienza aziendale. Se non arrivassero nuove donazioni entro i prossimi giorni potremmo trovarci costretti a rinviare gli interventi chirurgici non urgenti”.