Coronavirus in Umbria, aumentano i positivi: 10 nelle ultime 24 ore

Netto aumento dei casi di contagio da Covid 19 in Umbria. Alle 10,48 di martedì 18 agosto sono stati registrati 10 nuovi positivi, a fronte dell'unico caso che era stato riscontrato nella giornata di lunedì 17. Come riferisce il bollettino ufficiale della Regione sul Coronavirus, gli attualmente positivi in Umbria sono 99. I 10 casi di positività rappresentano uno dei picchi più alti degli ultimi quattro mesi: lo stesso numero di nuovi contagi era stato registrato il 12 aprile e l'8 agosto. Per ciò che riguarda i dati riferiti alla presenza di persone contagiate all'interno degli ospedali della regione, i ricoverati sono 10 con una persona ancora in terapia intensiva.